Cagliari | Locatelli obiettivo concreto | Giannetti ad un passo dal Livorno

Calciomercato Cagliari - Locatelli o Grassi per la cabina di regia : Cagliari - Dopo Darijo Srna , in procinto di firmare, il Cagliari studia altri possibili rinforzi. La difesa, soprattutto in caso di partenza di Andreolli e a meno che Maran non decida di affidarsi ...

Calciomercato Cagliari - torna calda la pista Locatelli : Cagliari - Per il mercato del Cagliari , torna a scaldarsi la pista Manuel Locatelli . Con il Milan c'erano già state schermaglie, più o meno ravvicinate: il giocatore è un prodotto del vivaio ...

Milan-Falcao tutta in salita. Locatelli - c'è il no al Cagliari : Radamel Falcao ha soggiornato a Milanello, si è allenato sui campi di Gattuso e nella serata di ieri ha giocato una partita ufficiale nello stadio in cui era presente anche Massimiliano Mirabelli, d.s.

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Cagliari su Locatelli - spunta l'offerta per il Milan : Il Cagliari ha richiesto il centrocampista del Milan e della Nazionale Under 21, Manuel Locatelli. In giornata, a Milano, il d.s. dei sardi Carli ha infatti incontrato il "collega" rossonero, ...

Milan-Cagliari - incontro per Locatelli. Tra prestito e recompra : il punto : L'incontro - Come riportato da Sky Sport , in giornata Mirabelli ha incontrato Marcello Carli, ds del Cagliari, per parlare del mediano numero 73. I sardi fanno sul serio, dato che il classe '98 è ...