Cagliari | in 100 per i migranti e raccolta firme Welcoming Europe

Cagliari - si fingeva ufficiale di Marina per scroccare pranzi e cene : truffe per 100.000 euro : Si fingeva un ufficiale di Marina e il braccio destro di un noto armatore e proponeva a soggetti pubblici e privati l'organizzazione di eventi anche di beneficenza, ma in realtà non era vero nulla. Avrebbe truffato almeno una dozzina di persone per una cifra totale pari a 100.000 euro. I carabinieri sospettano abbia commesso altre truffe e invitano i cittadini a denunciare.Continua a leggere