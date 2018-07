Busto Arsizio | rapina e spari | grave un benzinaio

Benzinaio ferito con tre colpi di pistola a Busto Arsizio - operato : Il Benzinaio ferito gravemente nella serata di venerdì a Busto Arsizio , nel Varesotto, da tre colpi di pistola, è stato operato nella notte dall'équipe medica dell'ospedale di Legnano. I chirurghi ...

Varese : rapina a Busto Arsizio - ferito benzinaio : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – Agguato vicino a casa, in via Vizzolone, per un benzinaio di Busto Arsizio che è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da due uomini che lo hanno atteso a volto coperto. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale, a Gallarate. Sulla vicenda indagano gli agenti di Polizia intervenuti sul luogo per i rilievi. Non esclusa l’ipotesi della rapina, in particolare i due avrebbero ...

Busto Arsizio - abusa per anni delle due nipotine : nonno orco condannato a 9 anni : Un nonno che ha abusato per anni delle due nipotine , figlie della figlia, è stato condannato a nove anni dalla Corte d'Appello di Milano. Il pensionato di Busto Arsizio, Varese, oggi 72enne dovrà ...

Volley A1 femminile - Sara Bonifacio completa il roster di Busto Arsizio : Busto Arsizio , VA, - Sara Bonifacio è da oggi ufficialmente una giocatrice della Unet E-Work Busto Arsizio ! La forte centrale della nazionale azzurra e campionessa d'Italia con Novara nel 2016/17, ...

Pallavolo - sorteggiati a Lussemburgo gli accoppiamenti di CEV e Challenge Cup : Busto Arsizio esordirà con il Dresdner : Coppe Europee 18-19, a Lussemburgo il sorteggio degli accoppiamenti di CEV e Challenge Cup Primo appuntamento stagionale con le Coppe Europee 2018-19. A Lussemburgo, nel quartier generale della CEV, sono stati effettuati i sorteggi delle tre competizioni continentali della prossima stagione. Se la composizione dei gironi della CEV Champions League sarà definita solo a novembre, sono già noti i tabelloni completi di CEV Cup e Challenge Cup, ...

Concorsi educatore e assistente sociale : bandi a Ovada - Busto Arsizio e Gallipoli : Proamo con nuovi aggiornamenti che riguardano il mondo dei Concorsi Pubblici, in particolare per la professione di educatore professionale e assistente sociale [VIDEO]. bandi in scadenza tra il 9 e il 19 luglio 2018. Concorso educatore professionale Il Consorzio Servizi sociale Ovadese deve assumere un istruttore educatore professionale, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La figura ricercata ha conto uno dei seguenti titoli di ...