Buskers Festival | per la prima volta arriva a Pula la magia dell' arte di strada

Tutto pronto per la IV° edizione del Cilento International Buskers Festival : Nelle tre piazze del centro storico di Albanella dalle ore 20.00 e fino alle 24.00 si susseguiranno esibizioni di ogni genere: clownerie, musica, giocolerie, acrobazie, danze, spettacoli aerei, folk ...

Grottammare : al via il Festival Anime Buskers - dal 20 al 22 Luglio : Si potrà assistere a spettacoli di teatro, a cura di Marco Bruni e della Compagnia Caleidoscopio, e allo spettacolo di marionette della compagnia Soul Wood- Silvia Diomelli. Non mancherà la danza di ...

Venerdì 20 luglio il weekend del Gallura Buskers Festival Internazionale esplode con tutta l'allegria e i colori degli artisti di strada - a ... : ... duo di danza di strada tra breakdance, pantomima, teatro e commedia fisica; Morks, trampolieri, giocolieri, e una importante esperienza e formazione maturata in diciotto anni di spettacoli; Marina ...

Grottammare : torna Anime Buskers - uno dei festival estivi più apprezzati : Inoltre non mancheranno gli spettacoli di danza, teatro e marionette. " Questo è un progetto " continua il primo cittadino - che fa dialogare i settori tra di loro: Anime Buskers non si rinchiude in ...