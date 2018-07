Buon compleanno Matilda | compagna di avventure di Chiara Ferragni e Fedez

vanityfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Se pensi a, oltre ae Leone, pensi anche a. La french bulldog star di Instagram (ha una sua pagina, ovviamente) che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio oggi, 21 luglio, compie otto anni. https://www.instagram.com/p/Bj7sPYhF9pb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1l74lrc4hdwc6la festeggia su Instagram: «Happy birthday to my firts baby @who is with auntie @michelagombacci now» («alla mia prima bimba @che ora è con la zia michelagombacci»). Ma niente torta. D’altra parte, si sa, la piccola deve seguire una dieta particolare: «ha il morbo di Chron», raccontòtempo fa in un’intervista, «un’infiammazione cronica dell’intestino: può mangiare solo lonza di maiale con la polenta e i finocchi ...