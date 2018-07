Buffy L' Ammazzavampiri torna in tv Un' attrice di colore nel reboot della serie con Sarah

Buffy L’Ammazzavampiri ritorna - è ufficiale : confermato il reboot : Due anni fa Sarah Michelle Gellar ipotizzò un ritorno di Buffy The Vampire Slayer: “Potremmo anche tornare. Non si sa mai … ma detto questo, Buffy , era una metafora degli orrori del liceo. I mostri erano letteralmente la manifestazione degli orrori di quel tempo… Quella era una storia molto particolare. Non so che cosa potremmo raccontare oggi.” Lo scorso marzo anche il presidente della FOX parlò di un ipotetico comeback della famosa serie. “Se ...

Tutto pronto per il reboot di Buffy l’Ammazzavampiri : una protagonista di colore e Josh Wedon produttore esecutivo : Il reboot di Buffy l'Ammazzavampiri si farà, non c'è ancora una rete di riferimento per la messa in onda ma sarà presto data una nuova vita alla serie tv cult con Sarah Michelle Gellar. L'annuncio in un primo momento ha fatto gioire i fan ma in pochi minuti Tutto è cambiato e sembra proprio che la serie sia destinata a fare la stessa fine (tra polemiche e tweet al veleno) di Streghe. Proprio poche ore fa è stato annunciato che il reboot di ...