Brindisi | scontro a fuoco nella notte tra polizia e malviventi | muore un rapinatore

(Di sabato 21 luglio 2018) Stavano per far saltare in un bancomat nel quartiere Commenda di, quando sul posto è arrivata una volante della. Hanno iniziato a sparare con pistole e fucili e gli agenti hanno risposto. Nel conflitto aè rimasto a terra uno dei rapinatori, Giovanni Ciccarone, 50 anni, di Ostuni. Raggiunto da almeno quattro proiettili – due al torace, uno al cuore e un altro alla testa – l’uomo è deceduto sul posto mentre i suoi complici si sono dati alla fuga, riuscendo a seminare i poliziotti con la loro Audi alla periferia della città pugliese grazie all’uso di chiodi a tre punte che hanno forato le ruote della macchina di servizio. Secondo quanto si è appreso, i banditi erano almeno in quattro. All’arrivo della volante, allertata da un cittadino che aveva notato movimenti sospetti vicino alla filiale della Banca popolare di Bari, avevano già ...