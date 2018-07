Brindisi | conflitto a fuoco con la polizia davanti alla banca nella notte | bandito resta

Brindisi - assaltano bancomat con esplosivo : uno dei rapinatori muore nel conflitto a fuoco con la polizia : Un uomo è morto la scorsa notte a Brindisi durante un conflitto a fuoco con la polizia mentre con altri stava tentando un assalto ad uno sportello bancomat . Non si conosce ancora la dinamica dell'...

