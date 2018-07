BRINDISI | ASSALTO A BANCOMAT | BANDITO UCCISO Ultime notizie | è la stessa banda che ha

BRINDISI - assalto a bancomat : bandito ucciso/ Ultime notizie - come un film : sparatoria - fuga - strisce chiodate : Brindisi, assalto a bancomat: bandito ucciso. Ultime notizie, come in un film: prima la sparatoria, quindi l'uccisione e la fuga, interrotta dalle strisce chiodate(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:44:00 GMT)

BRINDISI - assalto a bancomat : un morto : 10.21 Uno dei presunti banditi del colpo ad un bancomat al rione Commenda a Brindisi è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i poliziotti che li hanno intercettati. E' accaduto verso le 3 della notte scorsa. Il gruppo sarebbe stato composto da 4 persone oltre al conducente dell'auto ed era armato di fucili e pistole, in particolare la vittima della sparatoria sarebbe stata con il volto coperto e indossava guanti.

