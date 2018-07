Brescia | dodicenne scomparsa nel bosco | ancora nessuna traccia La Procura apre

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) Sono riprese le ricerche di Iuschra Gazi, la 12enne pakistana affetta da autismo che è dispersa nei boschi di Serle, nelno, da giovedì all’ora di pranzo. Ma i piani sono complicati dal maltempo che nella notte tra venerdì e sabato si è abbattuto sull’altopiano di Cariadeghe dove sono al lavoro i soccorritori. Ladiha intanto aperto un inchiesta, affidata al sostitutotore Donato Greco, per raccogliere tutti gli elementi sulla: la bambina era in gita con altri ragazzi disabili e con gli operatori di un’ associazione quando si è allontanata correndo e ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche proseguiranno fino a domenica quando poi i soccorritori faranno il punto per capire come proseguire. Vestita con una maglia gialla a fiori e dei pantaloni neri, la ragazzina è svanita dopo una curva lungo un sentiero nei boschi di Serle, una zona ...