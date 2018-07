Brasile | ecco l’unico sopravvissuto di una tribù che da 22 anni vive da solo nella

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) È emerso un incredibile video dell’ultimo uomodi unadell’Amazzonia cheforesta dada 22, dopo che il resto della suaè stato sterminato da mandriani interessati alla loro terra. L’uomo seminudo ha circa 50e utilizza un’ascia per abbattere un albero nel video girato dalle autorità del governo brasiliano nello stato di Rondonia. Si ritiene che ci siano 113isolate in Amazzonia, 27 delle quali sono state avvistate dagli esperti che tentano di tracciarne i movimenti. Conosciuto anche come “l’indio delle buche”, l’uomo del video è stato ripreso per la prima volta nel 1998. Trascorre la maggior parte del suo tempo a cacciare maiali selvatici, uccelli e scimmie con arco e freccia ein una capanna circondata da piantagioni di papaia e mais. Gli esperti del FUNAI, agenzia brasiliana per leindigene, ritengono che l’uomo ...