Bollette | aumenti del 6% in 16 mesi Ultime notizie | Fipac | “bisogna intervenire per

Bollette - in 16 mesi aumenti del 6% : 13.04 Bollette sempre più salate.Dopo il rallentamento registrato nel biennio 20152016, tra il 2017 ed il 2018 le tariffe di acqua,gas, luce e rifiuti riprendono a correre, più veloci dell'inflazione: negli ultimi 16 mesi sono aumentate, in media, del 6%; quasi quattro volte il ritmo di crescita registrato dai prezzi al consumo nello stesso periodo(+1,6%). Una batosta,in particolare, per gli anziani soli,che per i servizi essenziali spendono ...

Bollette luce e gas/ Aumenti e bonus : cresce il numero di chi ne ha diritto ma non fa domanda : Bollette luce e gas, Aumenti e bonus: cresce il numero di chi ne ha diritto ma non fa domanda. Le ultime notizie: i consumatori chiedono maggiore informazione(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Bollette luce e gas - da oggi scattano gli aumenti : Scatterà da oggi la stangata sulle Bollette gas e luce come annunciato qualche giorno fa dall'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente. La spesa per l'energia per la famiglia tipo in ...

Bollette : dal 1 luglio aumenti per luce e gas - Codacons 'Un massacro per i consumatori' : Una brutta notizia per i consumatori italiani. Era appena arrivata la comunicazione da parte di Eni gas e luce sull'annullamento in automatico delle Bollette prescritte [VIDEO], ma gia' il sollievo degli utenti è stato sostituito da una nuova preoccupazione. Lo comunica l'Ansa in una nota ufficiale, poi ripresa da tutti i principali quotidiani. Dal 1 luglio scatteranno gli aumenti delle tariffe del gas del 8,2% e della luce del 6,5%. Aumentano ...

Indagine Coldiretti Umbria - da luglio il caro Bollette : gli aumenti e chi sarà più penalizzato : 'L'aumento delle tariffe energetiche pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese e rende più onerosa la produzione'. È quanto afferma Coldiretti Umbria nel commentare gli aumenti di ...

Stangata per il caro petrolio : aumenti a raffica sulle Bollette : È in arrivo una raffica di aumenti sulle bollette. A causa delle tensioni internazionali e della conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio, lieviteranno i prezzi all'ingrosso dell'energia. "Dal prossimo primo luglio - fa sapere l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà ...