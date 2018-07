Blitz contro narcotraffico tra Sicilia e Calabria | diversi arresti

Napoli - Blitz contro il clan Mazzarella : 17 arresti/ Ultime notizie - famiglia mafiosa in ginocchio : Napoli , blitz contro il clan Mazzarella : 17 arresti . Ultime notizie , la famiglia mafiosa è in ginocchio : tra le varie accuse, associazione a delinquere e tentato omicidio(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:07:00 GMT)

Blitz contro mafia Palermo - in cella anche il "re" del riciclaggio che ripuliva i soldi dei clan : La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L'indagine ha portato alla luce il ruolo di Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa Nostra orfana di Totò Riina, capace di riciclare fiumi di denaro.Giuseppe Corona è il personaggio chiave dell'inchiesta. ...

Controlli notturni - sanzioni a due locali per il suolo pubblico. Blitz in via Montello per la musica alta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza. Sono le forze messe in campo, nella notte tra venerdì e sabato, per effettuare i Controlli tra le vie del centro, del ...