Berlusconi alle ' olgettine' | A me fa schifo una che va con un n*gro

Ruby ter - Berlusconi ripreso di nascosto dalle olgettine : “Mi chiedete cose impossibili - Mediaset non è mia” : L'agenzia di stampa Ansa è entrata in possesso di un video agli atti del Ruby Ter e mai diffuso. Nel video, che risale al 2011, si vede Silvio Berlusconi sul divano che viene ripreso di nascosto mentre parla con le cosiddette "olgettine" e replica alle incessanti richieste di contratto che le ragazze avanzano nel tentativo di accaparrarsi un lavoro in tv a Mediaset. "Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 ...

Ruby ter - Berlusconi in un video parla alle ragazze che vogliono la tv : 'Impossibile - sono fuori da Mediaset' : Nel filmato Berlusconi prova a spiegare alle `olgettine´ che stanno reagendo in malo modo allo scandalo esploso sui media di tutto il mondo: «Non dovete affrontarla con questo spirito, ..., è come si ...

Internazionale sovranista - Matteo Salvini tenta il M5s : la possibile alleanza che archivia Berlusconi : L'alleanza tra Lega e Forza Italia sembra sempre più scricchiolare: le ultime, dure, parole di Silvio Berlusconi sembrano confermarlo. Ma lo scenario potrebbe essere assai più articolato. E lo ...

Silvio Berlusconi ordina : opposizione dura alla Lega. L'alleanza sta per frantumarsi : Forza Italia e Lega sempre più lontane. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi , infatti, non si sentono da tempo: i rapporti restano buoni, ma sono sempre più sporadici. E, presto, i rapporti politici ...

Berlusconi contro Governo : "Azione confusa e contraddittoria"/ Forza Italia - Cavaliere candidato alle Europee : Berlusconi contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con Forza Italia alle elezioni Europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 13:32:00 GMT)

Fondi Lega - Sibilia - M5S - agli alleati : 'Non fate come Berlusconi' : 'Siamo sempre stati del parere che le sentenze si rispettano. In Italia ci sono tre gradi di giudizio e tutti devono avere il diritto di difendersi. Urlare alla magistratura politicizzata quando ...

Migranti - Berlusconi : “Giusto battere pugni sul tavolo - ma non possiamo allearci con Visegrad” : Silvio Berlusconi in una lettera del Corriere della Sera spiega che la sua collocazione in Europa sul tema dei Migranti coincide con quella dei popolari europei: "Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, i paesi del gruppo di Visegrad".Continua a leggere

