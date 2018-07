Benzema al Milan? La risposta dell’agente è esilarante

calcioweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Sono ore calde in casa, il club rossonero è alla ricerca di nuovi calciatori da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. In mattina era circolata la voce di un possibile accordo con l'attaccante del Real Madrid Karim, non si è fatto attendere il commento dell'agente. Ina un post contenente la super notizia di mercato in questione, Karim Djaziri ha risposto con tre faccine intente a ridere, segno che la trattativa non è proprio vicina alla conclusione…