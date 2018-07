Beach Volley | Campionato Italiano | a Cervia chiusa la prima giornata

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Profumo di World Tour nella prima giornata sulla sabbia romagnola : Abbiati e Andreatta in campo maschile, Traballi e Puccinelli in quello femminile rendono “internazionale” la prima giornata della quarta tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia storica del Bagno Fantini a Cervia. Le due coppie più attese di giornata raggiungono le semifinali senza sconfitte: Abbiati/Andreatta, terzi in Oman e noni a Gstaad una settimana fa, dominano i tre match del tabellone vincenti e volano il ...

Beach Volley - terminati gli incontri di qualificazione per la quarta tappa del Campionato Assoluto : Ecco tutti i risultati degli incontri di qualificazione alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, in programma da oggi Sono terminati sulle spiagge del Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna, gli incontri delle qualificazioni alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Al termine della lunga giornata di gare, che ha visto impegnate 48 coppie per un totale di 36 partite, 6 coppie ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Dopo l’Italia scompare anche la Germania : clamorosa debacle delle coppie tedesche al femminile : L’Europeo in Olanda, Dopo l’Italia, respinge anche la Germania e dunque le due nazioni che lo scorso avevano festeggiato sulla sabbia di Jurmala (Italia al maschile e Germania al femminile) sono fuori dalla lotta per il podio del torneo continentale in programma in Olanda ed è un risultato clamoroso se si considera che, in campo femminile, la Germania dal 2007 (negli ultimi dodici anni) a oggi solo un anno non è riuscita a salire sul ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Quante sorprese nelle qualificazioni : domani in campo i big : sorprese a grappoli nella giornata dedicata alle qualificazioni della quarta tappa del Campionato Italiano 2018 in programma sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia. In campo maschile escono alcune delle coppie più attese della vigilia, con qualche pronostico rispettato, mentre in campo femminile solo Orsi Toth/Piccoli si salvano dall’ecatombe di coppie della Nazionale azzurra con tre uscite eccellenti alle soglie del tabellone ...

Beach Volley - World Tour 2018 Haiyang. Stati Uniti : doppio assalto al 3 Stelle cinese : Due coppie nel torneo maschile, ben quattro in quello femminile. Gli Stati Uniti sono decisi a prendersi tutto nel torneo 3 Stelle di Haiyang in Cina che si disputa in concomitanza con il Campionato Europeo e che comunque vede presenti (e qualificate per gli ottavi di finale) diverse coppie del Vecchio Continente. Poche le sorprese nei primi due turni eliminatori del tabellone principale con molte coppie asiatiche già fuori dai giochi e con ben ...

Europeo di Beach Volley : Nicolai-Lupo escono al primo turno contro il duo svizzero : Agli Europei di Beach Volley la coppia azzurra esce al primo turno contro Heidrich-Gerson Nel Campionato Europeo di Beach Volley, in corso di svolgimento in Olanda, i vice campioni olimpici Nicolai-Lupo si sono fermati nel primo turno a eliminazione diretta, sconfitti dagli svizzeri Heidrich-Gerson 1-2 (19-21, 23-21, 12-15). Per gli avieri azzurri è così sfumato il sogno di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo, dopo i ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Svizzera stregata : Lupo/Nicolai già fuori. Italia cancellata dalla rassegna continentale : L’Olanda, evidentemente, non porta benissimo ai colori azzurri. Fallimentare fu la spedizione azzurra da queste parti ai Mondiali 2015, addirittura peggio sono andate le cose per la Nazionale Italiana al campionato europeo itinerante nel paese dei mulini a vento, che torna a casa con due diciassettesimi posti e un venticinquesimo. Gli ultimi a uscire di scena sono i campioni “uscenti” Paolo Nicolai e Daniele Lupo che vedono ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Ancora Svizzera per gli azzurri. Lupo/Nicolai : sarà “vendetta”? : Hanno eliminato Menegatti/Giombini, hanno battuto Lupo/Nicolai rischiando di estrometterli al primo turno del torneo continentale, hanno fatto fuori Rossi/Caminati organizzando una pantomima al limite del ridicolo e adesso provano a chiudere il cerchio. Gli svizzeri finora si sono presi qualche bella soddisfazione con le coppie azzurre e anche un po’ gioco della squadra italiana nell’Europeo olandese e possono completare ...

Europeo di Beach Volley : Nicolai-Lupo domani in campo contro Heidrich-Gerson : Nicolai-Lupo passano il turno nonostante la sconfitta agli Europei di Beach Volley, gli azzurri domani in campo contro Heidrich-Gerson Nel Campionato Europeo di Beach Volley i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo domani saranno impegnati a Rotterdam contro gli svizzeri Heidrich-Gerson (ore 16). La coppia delle due che supererà il primo turno a eliminazione diretta negli ottavi se la vedrà con i russi ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Lupo/Nicolai avanti col brivido : Il quoziente punti salva Paolo Nicolai e Daniele Lupo dall’eliminazione al primo turno nell’Europeo di Olanda. La coppia italiana subisce la seconda sconfitta di rimonta della kermesse continentale e solo il successo netto con i serbi Kolaric/Basta le permette di superare il turno e andare ai sedicesimi di finale. A battere gli azzurri stavolta sono stati i cechi Perusic/Schweiner in una partita dove la coppia allenata da Tomatis era ...

Europeo Beach Volley - gli azzurri Nicolai-Lupo passano il turno nonostante la sconfitta : Gli azzurri Nicolai-Lupo sconfitti dalla coppia ceca Perusic-Schweiner, gli italiani passano comunque il turno agli Europei di Beach Volley Nel Campionato Europeo di Beach Volley i vice-campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno chiuso la fase a gironi, cedendo alla coppia ceca Perusic-Schweiner 2-1 (21-18, 14-21, 12-15). Gli azzurri nonostante la sconfitta si sono comunque qualificati al primo turno a eliminazione diretta. Nulla ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. L’Italia perde due pezzi. Biscottone letale tra Svizzera e Olanda : L’Italia nel giro di un paio d’ore perde due delle sue tre coppie al Campionato Europeo. Menegatti e Giombini chiudono al 17mo posto l’ultima avventura assieme, per mano delle sorelle svizzere Vergè-Deprè, mentre Rossi e Caminati escono dal torneo maschile a causa del temuto “Biscottone” fra Boehlè/Van de Velde e Heidrich/Gerson, che, guarda caso, chiudono l’ultimo match del girone con il risultato che serviva ...