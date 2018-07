Beach Music Parade | l' evento di Rapallo e Santa Margherita rimandato a domenica 29 luglio

genova24

: Beach Music Parade – Rapallo & Santa Margherita Ligure rimandata al 29 luglio per maltempo… - emi_bertelli : Beach Music Parade – Rapallo & Santa Margherita Ligure rimandata al 29 luglio per maltempo… - genova24it : Le previsioni non sono favorevoli, meglio non rischiare... - MagoDaLegare : Domenica 22 a Rapallo per Beach Music Parade... se il clima resiste... ???? #diamondliveduo #beachmusicparade… -

(Di sabato 21 luglio 2018) ... il terzo29riempie dia e di energiaLigure, zone d'eccellenza non solo in Liguria, ma in tutto il mondo. Dal pomeriggio e ...