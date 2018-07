Be kind | un viaggio gentile nella diversità | dove si scopre un mondo in cui la felicità è

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta: una rarità”. Lo spiega Nino, il giovanissimo protagonista di Be, documentario in Concorso all’ultimo Taormina Film Festival. Bisogna avere un animoper entrare e vivere le immagini che Nino Monteleone, con mamma Sabrina Paravicini, scrittrice e attrice con Monicelli e Lizzani, raccolgono per questo poema sulladeclinata ad un sorprendente plurale. Intanto a Nino hanno diagnosticato da tempo un autismo infantile. Ecco allora che il suofatto di incontri, parole, e sguardi, diventa l’esplorazione della ricchezzavarietà. Ci sono la piccola Giulia, che ha la sindrome di Williams; la sessantenne Fabiola, vittima di un’ischemia, ora accudita dalla sorella; Valerio, un ragazzo non vedente campione di judo; Jonis Bascir, l’attore di Un medico in famiglia, nato da padre somalo e mamma italiana che ...