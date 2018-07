Be Kind | il film-documentario con Roberto Saviano che racconta il mondo visto con gli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 luglio 2018) “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta, una rarità”. Lo afferma Nino, un bambino di dodici anni affetto da autismo infantile che, grazie a mamma Sabrina Parravicini (attrice e regista italiana),la sua storia in unin concorso al TaorminaFestival con cui ci fa vedere ildal suo punto di vista. Beè infatti il suo modo di descrivere ciò che ci circonda, incontrando e intervistando persone che, come lui, vivono nella diversità: fisica, psichica, di etnia, di religione, di status sociale e di genere. Tanti micro viaggi che compongono una grande storia; di paure superate, di speranza, di cure che hanno funzionato, di sperimentazioni, di gentilezza e di felicità. Attraverso una serie di incontri e conversazioni tra Nino e personaggi come lo scrittore, Beci insegna che la gentilezza è l’unico modo per ...