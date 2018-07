Bayern Monaco subito in palla | Psg annichilito in amichevole

International Champions Cup - Bayern Monaco-Psg 3-1. GOL e HIGHLIGHTS : Gli occhi erano puntati soprattutto su Gianluigi Buffon, nuovo portiere del Psg all'esordio in gare ufficiali in occasione dell'International Champions Cup. Match positivo per Gigi, protagonista con ...

Bayern Monaco : fissato il prezzo per un centrocampista : Arturo Vidal è sempre più lontano dal Bayern Monaco , ne sono certi i colleghi di Sport . Secondo il quotiano spagnolo il cileno è ai titoli di coda con il sodalizio bavarese: il prezzo fissato dalla dirigenza è di 30 milioni di euro. In fila per l'ex- Juventus ci sono il Chelsea , ...

Calciomercato Napoli - può arrivare un altro centrocampista : obiettivo Javi Martinez del Bayern Monaco : Dopo aver acquistato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, il Napoli potrebbe puntare un altro centrocampista. Non è infatti escluso che il club di De Laurentiis possa, sotto espressa richiesta di Carlo ...

Mondiali 2018 Russia - l'incantesimo dice Francia-Croazia : dal 1982 Inter e Bayern Monaco sempre in finale : Il giochino diventa divertente nel momento in cui vanno scovati gli Interisti che si sono giocati la Coppa del Mondo nell'ultimo atto mondiale. Dalla sfida tra Mueller e Palacio di 4 anni fa, ...

Incredibile Bayern Monaco : stadio tutto esaurito per l’intera stagione : Al Bayern Monaco il supporto dei propri tifosi non mancherà di certo nella prossima stagione, tutti i biglietti disponibili sono stati venduti Il Bayern Monaco avrà pieno supporto in tutte le sue partite della prossima stagione nella Bundesliga tedesca, come annunciato oggi dalla squadra bavarese. A sette settimane dall’inizio della nuova stagione, i biglietti per le 17 partite casalinghe dei campioni di Germania in carica sono ...

Bayern Monaco - da Koulibaly a Vidal : il ds Salihamidzic fa il punto sul mercato : Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato delle voci di mercato attorno al club tedesco Il Bayern Monaco ha risposto alle tante voci di mercato in merito ad alcuni suoi big. Lo ha fatto per bocca di una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex juventino Salihamidzic, dirigente del Bayern: “Vidal in azzurro? Lui è un grandissimo giocatore, non ne posso parlare, ma quel che è certo è che sarà molto ...

Calciomercato - il Bayern Monaco presenta il nuovo allenatore Kovac : 'Sono tornato'. C'è anche Gnabry : "Sono stato via per un po', ma ora sono tornato". Inizia con queste parole la conferenza stampa di presentazione di Niko Kovac, nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il croato aveva infatti indossato la ...

Bayern Monaco - tournée negli Usa senza i nazionali : si aggregheranno il 25 luglio : L’allenatore del Bayern Monaco ha annunciato che i calciatori che hanno partecipato ai Mondiali si aggregheranno al gruppo il 25 luglio Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha annunciato che i campioni di Germania voleranno negli Stati Uniti per le amichevoli pre-season senza i nazionali. “Saranno col gruppo dal 25 luglio“, ha spiegato Kovac. Sono 8 i calciatori del Bayern che sono partiti per giocare la ...

Bayern Monaco - c'è un problema Mondiali : Quattro anni fa, durante i Mondiali in Brasile, i giocatori sotto contratto con i bavaresi segnarono 18 gol, più di qualsiasi altra squadra al mondo. Oggi sono fermi a zero. Getty Robert Lewandowski ...

Il Bayern Monaco va controcorrente : niente debutto negli esports : Ormai da qualche tempo, anche tra le squadre italiane, si sta riscontrando un interesse sempre più importante per gli esports, ritenuti una leva importante per incrementare i ricavi. C’è chi però sembra intenzionato a muoversi in maniera controcorrente e non si tratta certamente di un club qualsiasi, bensì del Bayern Monaco. A prendere questa decisione, […] L'articolo Il Bayern Monaco va controcorrente: niente debutto negli esports è ...

Manchester United - interesse per Boateng del Bayern Monaco : pronta un’offerta di oltre 50 milioni : I red devils hanno messo gli occhi su Jerome Boateng, per il difensore del Bayern Monaco è pronta un’offerta da oltre 50 milioni Il Manchester United è intenzionato a strappare al Bayern Monaco il difensore Jerome Boateng per una cifra che supera i 50 milioni di euro. E’ quanto sostiene il ‘Manchester Evening News’ secondo il quale il nazionale tedesco è in cima alla lista dei rinforzi stilata da José Mourinho. I ...

LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - arriva anche Boateng dal Bayern Monaco ma solo se... : LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:20:00 GMT)

