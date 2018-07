Basket | la Virtus ingaggia l' ala M' Baye

Basket - sorteggi Champions per Venezia - Avellino e Virtus : sorteggi di Basketball Champions League completati ed avversarie svelate per le squadre italiane. Cantù partirà dai turni preliminari per entrare nel tabellone principale, in cui sono state inserite ...

Basket - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Gironi suggestivi per Avellino - Venezia e Virtus Bologna - preliminare con Cantù-Szolnoki Olaj : Sono stati effettuati pochi minuti fa i sorteggi della terza edizione della Basketball Champions League, la principale delle due coppe organizzate dalla FIBA. Per l’Italia, partecipano la Sidigas Avellino, l’Umana Reyer Venezia, la Segafredo Virtus Bologna (che partono dai Gironi) e Pallacanestro Cantù (che parte dai preliminari). Il sorteggio ha subito dato alle V nere un rilevante flashback: era nello stesso girone ...

Basket - la Virtus Roma ha un nuovo assistant coach : è Daniele Michelutti : Piero Bucchi sarà affiancato da Daniele Michelutti, è lui il nuovo assistant coach della Virtus Roma La Virtus Roma ha raggiunto l’accordo con coach Daniele Michelutti che nella prossima stagione sarà l’assistant coach di Piero Bucchi. Michelutti, nato a Udine il 6 giugno 1979, ritrova così coach Bucchi con il quale aveva lavorato alla Enel Brindisi dal 2011 al 2016. Dopo aver iniziato la propria carriera a diciotto anni ...

Basket - Champions League 2018-19 : Venezia - Avellino e Virtus Bologna direttamente alla fase a gironi - Cantù parte dal primo preliminare : Sono state ufficializzate le squadre partecipanti alla prossima edizione della Basketball Champions League 2018-19, la maggiore delle due coppe europee organizzata dalla FIBA, che contende all’Eurocup lo scettro di seconda coppa europea per livello di gioco. L’Italia schiera ai nastri di partenza l’Umana Reyer Venezia, la Sidigas Avellino, la Virtus Segafredo Bologna e la Red October Cantù. Venezia, Avellino e Bologna ...

Basket – U18 Eccellenza : Stella Azzurra campione d’Italia - battuta la Virtus Roma : Stella Azzurra campione d’Italia Under 18 Eccellenza. Nel derby capitolino battuta la Virtus Roma 58-55. Terza classificata la Grissin Bon Reggio Emilia, battuta la Mens Sana Basketball Academy 71-67 Montecatini Terme. Stella Azzurra, e sono otto. La squadra di coach Germano D’Arcangeli ha sconfitto la Virtus Roma per 58-55, conquistando così il titolo di campione d’Italia Under 18 Eccellenza 2018. Salgono a quota 8 gli Scudetti vinti dagli ...

Basket - la Virtus ha scelto il coach : Sacripanti ha firmato un biennale : ricaduta su Pino Sacripanti, la scelta della Virtus. Sarà il 48enne canturino, il nuovo coach della V nera. Chiusa l'esperienza di tre anni ad Avellino, Sacripanti ha firmato un contratto biennale e ...

Basket - Pino Sacripanti è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Pino Sacripanti alle prese con una nuova avventura in quel di Bologna, la Virtus l’ha scelto per il dopo Ramagli Pino Sacripanti è stato scelto dalla Virtus Bologna per il nuovo corso dopo l’era Ramagli, passato adesso a Pistoia. Sacripanti, ex tecnico di diverse squadre italiane, recentemente ad Avellino, ha allenato anche la Nazionale italiana Under 20. Dopo qualche anno di ottimo livello con la società campana, parte adesso per ...

Basket - la Virtus torna al PalaLottomatica : ufficiale l’accordo per le prossime tre stagioni : Il PalaLottomatica torna ad essere la casa della Virtus Roma, firmato l’accordo con All Events Spa per le prossime tre stagioni La Virtus Roma ha raggiunto un accordo con All Events Spa per l’utilizzo del PalaLottomatica di Roma per le gare casalinghe delle prossime 3 stagioni sportive. Il PalaLottomatica, location storica del Basket romano, si pone al centro del nuovo piano di impresa e degli obiettivi ambiziosi di questa ...

