Barista violentata a Piacenza | il romeno arrestato era stato espulso dall' Italia

Barista violentata - Garante : no dettagli : 17.50 Il Garante per la Privacy "invita tutti i media ad astenersi dal riportare informazioni e dettagli che possano condurre, anche in via indiretta, alla identificazione" della donna vittima di violenza sessuale a Piacenza, anche se "forniti da fonti ufficiali". L'Autorità "si riserva di valutare le notizie diffuse e i servizi realizzati ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza".