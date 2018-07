Banche : In Italia meno filiali di Cipro : ANSA, - MILANO, 21 LUG - In Italia le filiali bancarie sono sempre più piccole, 10,3 addetti contro i 13,2 dell'Europa, con solo 7,4 sportelli ogni 1.000 imprese contro una media europea di 8,7. A ...

Banche italiane : Unicredit prima per totale attivo - Intesa leader in Borsa : In questo contesto, la banca più grande del mondo è ancora Industrial and Commercial Bank of China con 3.343 miliardi di euro di asset. Al secondo posto arriva invece China Construction Bank con 2.

Banche internazionali - cinesi crescono - italiane riducono Npl... : Restano le Banche cinesi quelle con l'attivo più alto nel mondo finanziario. Delle cinque maggiori in assoluto, quattro sono del paese asiatico, con in testa Industrial and commercial Bank of China, che nel 2017 ha registrato un attivo di 3.343 miliardi di ...

Banche e finanza on line : ecco cosa cercano gli italiani sulla rete : Oggigiorno la Fintech ha rivoluzionato il modo in cui le persone in tutto il mondo fanno affari, effettuano transazioni e gestiscono i loro soldi e anche la forma in cui le organizzazioni finanziarie ...

Banche e finanza online : cosa cercano gli Italiani sulla rete? : A causa del ruolo in continua espansione della Fintech all'interno del mondo finanziario, la piattaforma per web marketing SEMrush ha raccolto e analizzato dati provenienti dagli ecosistemi digitali ...

DBRS promuove Italia : rating alto - migliorano Banche : L'incertezza politica è aumentata dopo le elezioni del marzo 2018 e una nuova piattaforma politica comporta il rischio di un'inversione di tendenza di alcune riforme strutturali, con implicazioni ...

Banche - allarme del sindacato : "In Italia 383 Comuni senza filiali" - : Il dato emerge da un'indagine della First Cisl che spiega come negli ultimi 7 anni sarebbero sparite oltre 6mila sportelli

Bce : l'Italia punta alla presidenza della vigilanza sulle Banche : A fine anno scade il mandato della francese Danièle Nouy. In pole position tre italiani: in ballo la supervisione degli istituti di credito e il nodo delle sofferenze

Banche - Patuelli (ABI)/ Italia - le Banche hanno fatto grandi sforzi e sacrifici : banche, Patuelli (ABI) parla dei rischi che l'Italia corre e segnala la necessità per il nostro Paese di impegnarsi di più in Europa per non finire come l'Argentina.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:45:00 GMT)

Banche - Patuelli : 'Italia scelga Europa o rischio Argentina'. Visco : 'Oggi siamo più vulnerabili' : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani. In questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Banche - PATUELLI (ABI)/ Italia - più partecipazione Ue o rischia di finire come l’Argentina : BANCHE, PATUELLI (ABI) parla dei rischi che l'Italia corre e segnala la necessità per il nostro Paese di impegnarsi di più in Europa per non finire come l'Argentina.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:28:00 GMT)

Banche - Patuelli : Italia scelga Europa altrimenti rischio Argentina. Visco : 'più vulnerabili di 10 anni fa' : altrimenti l'economia Italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani. In questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Banche - l'allarme del presidente Abi Antonio Patuelli : 'Così l'Italia rischia di fare la fine dell'Argentina' : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani'. l'allarme di Patuelli richiama i rischi corsi nel recentissimo passato, ...

Banche - Patuelli : 'Più impegno dall'Italia in Ue altrimenti come Sudamerica' : 'ECONOMIA ITALIANA RALLENTA MA SEGNALI POSITIVI' 'L'economia italiana, come le altre principali, rallenta, i segnali di decelerazione si sono estesi alla primavera'.'La fiducia delle famiglie e delle ...