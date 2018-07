Bambini e Web | 10 consigli per tenerli al sicuro

Bambini sul web - il decalogo e i trucchi per proteggerli : dal parental control alla tracciabilità della navigazione : Dieci regole per proteggere i Bambini dalle insidie del web: dal parental control alla scelta dei filmati su YouTube. A stilare la lista dei consigli per proteggere i più piccoli è stata Cynny, azienda fiorentina attenta al tema della sicurezza online, tanto da aver sviluppato la tecnologia MorphCast, che monta in tempo reale le clip di un video pubblicitario adattando i contenuti a età, sesso ed emozioni dello spettatore. I Bambini E IL WEB ...

Bambini e Web : 10 consigli di Cynny per una navigazione più sicura : Un bimbo su cinque entra in contatto con uno smartphone già nel primo anno di vita e fra i 3 e i 5 anni, l’80% è in grado di usarlo. Ma cosa facciamo per filtrare i contenuti e proteggere i dati personali dei minori? La soluzione totale si chiama MorphCast® I genitori lo sanno: l’età in cui avvengono le prime esperienze d’intrattenimento attraverso uno smartphone o un tablet si sta abbassando sempre più. Un sondaggio condotto in Italia ...

Si scambiavano foto di minori su Facebook : Bambini adescati sul web. Coinvolto anche un diacono : ROMA - Una rete che scambiava su Facebook materiale pedopornografico, in alcuni casi prodotto adescando dei minorenni su internet, è stata scoperta dalla Polizia, che ha arrestato due persone...

