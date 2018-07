Audio Trump su pagamento modella di Playboy Tutto sequestrato dall' Fbi per l' indagine

Guai per Trump - spunta un Audio su soldi dati a modella Playboy | : La registrazione, ottenuta dall'Fbi, è stata effettuata dall'ex legale personale del tycoon. Riguarda Karen Mcougal Che affermava di aver avuto una storia con il miliardario prima delle elezioni ...

Trump : in un Audio parla con l'avvocato del pagamento della modella di Playboy : L'FBI sarebbe entrata in possesso di un audio di circa due minuti di durata in cui Donald Trump parla con l'avvocato Michal D. Cohen del pagamento della modella di Playboy Karen McDougal per tenere nascosta la relazione che aveva avuto con lei nel 2006. Cohen era all'epoca il suo legale, ma adesso sembra intenzionato a collaborare con l'FBI che ha perquisito i suoi uffici nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti che Trump avrebbe fatto alle ...

L’Fbi sequestra l’Audio di dialogo fra Trump e il suo avvocato sui soldi alla modella di Playboy : L’avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, «registrò di nascosto una conversazione» con il suo cliente durante la quale «discussero il pagamento» a Karen McDougal, l’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente. Lo rivela il New York Times spiegando che L’Fbi è entrata in possesso di questa registrazio...

