Audi - Il designer Alessandro Dambrosio passa alla Mitsubishi

(Di sabato 21 luglio 2018) Avrà un lavoro intenso davanti a sé,, uno degli uomini doro di Walter de Silva, per anni a capo del Konzept design studio del marchioa Monaco, che da ottobre diventa executive design director della. Ilitaliano dovrà dare un indirizzo e unidentità di stile ai modelli futuri della Casa giapponese,vigilia di una nuova stagione nel quadro della strategia di sviluppo del gruppo Renault-Nissan-. E naturalmente cè da aspettarsi che tra le auto a cui dovrà metter mano ci sarà anche la nuova Pajero, uno dei modelli più iconici del marchio.Tre studi, trecento persone.nel suo nuovo ruolo risponderà direttamente a Tsunehiro Kunimoto, Corporate vice-president della divisione Design, e coordinerà tre studi di advanced design della, due in Giappone (a Okazaki e a Tokyo) e uno a Francoforte, in Germania. Nei quali ...