Atp Umago | Cecchinato show | in finale sfiderà Pella

Tennis - Atp Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Tennis - Atp Umago 2018 : Marco Cecchinato centra le semifinali! Spazzato via Laslo Djere : Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il Tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti. Nel primo set, dopo un iniziale dominio dei servizi, il primo strappo lo trova proprio il serbo, che nel quinto game allunga sul 3-2 e ...

Tennis - Atp Umago 2018 : Marco Cecchinato vince la battaglia contro Vesely ed accede ai quarti di finale : Marco Cecchinato si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Umago. Il siciliano ha sconfitto dopo una bella battaglia di quasi due ore e mezza di gioco il ceco Jiri Vesely, numero 73 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 7-5. Un successo in rimonta dunque per il 25enne di Palermo, che si presenta in Croazia da numero 27 del mondo e da testa di serie numero 3. Marco ha la possibilità in questo torneo di ...

Tennis - Atp Umago 2018 : Stefano Travaglia combatte ma cede contro Jiri Vesely in tre set. L’azzurro eliminato al primo turno : Lotta strenuamente Stefano Travaglia ma poi è costretto a cedere. E’ questo l’esito del match del primo turno dell‘ATP di Umago (Croazia) tra il nostro portacolori e il ceco Jiri Vesely (n.73 del mondo), vittorioso 6-3 3-6 6-2 in 2 ore e 27 minuti di partita. Ci ha provato in tutti i modi l’azzurro ma poi, nell’ultima frazione, la potenza dei colpi dell’avversario ha fatto la differenza. Il prossimo avversario ...

Tennis - Atp Umago 2018 : Paolo Lorenzi esce al primo turno. Passa in due set Evgeny Donskoy : Dura poco più di novanta minuti il torneo ATP 250 di Umago per Paolo Lorenzi: sulla terra battuta outdoor croata il Tennista italiano cede al primo turno al russo Evgeny Donskoy, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora affronterà al turno seguente il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo set Lorenzi rischia praticamente subito di perdere il servizio: già nel terzo game si ritrova sotto 0-40, ma riesce a cavarsi d’impaccio, infilando ...