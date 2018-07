Atp Bastad | Gasquet vola in finale | il francese si giocherà la vittoria del torneo con

Atp Bastad - Fognini vola in finale : Verdasco battuto in 3 set : Fabio Fognini è in finale allo 'SkiStar Swedish Open', torneo ATP 250 con un montepremi di 501.345 euro in corso sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : FABIO FOGNINI IN FINALE! Sconfitto in tre set Fernando Verdasco : FABIO FOGNINI è in finale nel torneo ATP di Bastad. Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver Sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : semifinale Fognini-Verdasco. Orario d’inizio e come vederla in tv : Fabio Fognini ha raggiunto la semifinale del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta svedese il ligure ha superato oggi con un perentorio 6-4 6-3 l’argentino Federico Delbonis e domani affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Fernando Verdasco. Va ricordato che l’azzurro è il numero tre del seeding, mentre l’iberico è il numero 5. La sfida tra i due è in programma domani alle ore 13.00 e verrà trasmessa in diretta su ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Simone Bolelli si ferma ai quarti. Lo svizzero Laaksonen vince in rimonta : Simone Bolelli non raggiunge Fabio Fognini nelle semifinali del torneo ATP di Bastad. Sulla terra rossa svedese il 32enne di Budrio esce di scena, con molti rimpianti, nei quarti di finale, venendo sconfitto dallo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 6-4 dopo quasi due ore di gioco. L’elvetico si conferma dunque giustiziere degli italiani in questo torneo, visto che nel turno precedente ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Fabio Fognini in semifinale! Federico Delbonis si arrende in due set : Solido, preciso e concentrato. Fabio Fognini fa strada a Bastad e stacca il pass per le semifinali battendo Federico Delbonis in due set 6-4 6-3. Un punteggio che tutto sommato può anche star stretto al giocatore azzurro, che ha messo in mostra un Tennis convincente, in controllo per tutto il match. Solo dei piccoli passaggi a vuoto di Fabio, infatti, hanno consentito di prolungare una partita che, a dispetto di quanto dicono i precedenti ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : Fabio Fognini supera in rimonta Mikael Ymer e vola ai quarti di finale : Debutto vincente per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Bastad. L’azzurro ha iniziato il suo cammino, oggi, direttamente al secondo turno, battendo lo svedese Mikael Ymer in rimonta, 1-6 6-4 6-2. Un successo soddisfacente, perché dopo la parentesi di Wimbledon si trattava del primo match del ligure al ritorno sulla terra. Qualcosa di troppo ha ovviamente rischiato Fabio, che alla lunga ha trovato il gioco e le sensazioni solite, staccando ...

Atp Bastad – Brivido al primo set - poi rimonta super : Fognini stende Ymer e vola ai quarti : Fabio Fognini accede ai quarti di finale dell’ATP di Bastad: il tennista azzurro supera Ymer in rimonta al terzo set Fabio Fognini stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Bastad. Il tennista azzurro, attualmente numero 15 del ranking mondiale, si è imposto sul giovane Ymer (380 ATP) dopo circa 2 ore di gioco. Dopo il clamoroso 6-1 subito al primo set, Fognini è riuscito a tornare in partita, rimontando il suo avversario nei ...