Atletica – Diamond League | Baker e Fraser-Pryce da sogno nei 100 metri

Atletica - Diamond League Londra 2018 : Ronnie Baker torna al successo nei 100m - Sam Kendrick prima soffre poi vola nel salto con l’asta : L‘undicesima tappa della Diamond League di Atletica presenta un programma ricco di eventi che si divide in due giornate. Tante emozioni e testa a testa nel sabato pomeriggio all’Olympic Stadium di Londra (di seguito tutti i risultati). Domani scendono in campo le azzurre Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto, insieme a Yusneysi Santiusti negli 800m femminili (non-Diamond League) salto CON l’asta (maschile) – Quarto ...

Atletica – Diamond League : Londra ospita l’undicesima tappa - tanti gli azzurri in gara : Tra le medaglie mondiali del meeting domenica c’è Alessia Trost, bronzo indoor a Birmingham Sabato 21 e domenica 22 luglio Londra ospita l’undicesima tappa della IAAF Diamond League 2018, ultimo step prima dei Campionati Europei di Berlino. Per l’occasione, i Müller Anniversary Games della capitale britannica tornano su due giornate e presentano un cast ancora una volta formidabile con sette ori olimpici e nove campioni ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2018 : clamoroso record del Mondo per Beatrice Chepkoech nei 3000 siepi : Risultato clamoroso ieri nel Meeting di Montecarlo, tappa della Diamond League di Atletica leggera. Nel fantastico stadio del Louis II, la kenyana Beatrice Chepkoech si è andata a prendere la vittoria ed il record del Mondo sui 3000 siepi. Prestazione monstre: 8’44″32 il tempo, di gran lunga migliore del vecchio primato di 8’52″78, stabilito dall’atleta del Bahrain Ruth Jebet a Parigi nel 2016. Miglioramento davvero ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2018 : primato stagionale per Gianmarco Tamberi nell’alto : Va in archivio anche la tappa monegasca della Diamond League: a Montecarlo Gianmarco Tamberi, tornato a saltare sulla pedana che gli costò il grave infortunio che infranse il suo sogno olimpico, ha trovato il quinto posto nel salto in alto con primato stagionale a 2.27 metri (alla terza prova), mentre Libania Grenot ha ottenuto il sesto posto nei 400 metri in 51″56. Di seguito tutti i podi della tappa. Lancio del peso femminile (ieri) 1 ...

Atletica - Diamond League fino al 2019 su Sky Sport. Stasera tappa a Monte-Carlo : Su Sky Sport arriva la Diamond League, la più importante manifestazione di Atletica leggera, organizzata dalla IAAF, l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, esclusiva Sky fino al 2019. 14 in tutto le tappe della stagione 2018, nove già disputate; Stasera, venerdì 20 luglio, il decimo appuntamento, in programma nel Principato di Monaco, più precisamente allo <s...

Atletica - Diamond League : due giornate ricche di emozioni a Londra. Elena Vallortigara e Alessia Trost impegnate nel salto in alto : Un fine settimana bestiale per gli appassionati di Atletica: al termine della tappa di Monaco stasera (venerdì 20 luglio), la Diamond League si trasferisce immediatamente a Londra, per due giornate colme di emozioni all’interno dell’Olympic Stadium tra sabato 21 e domenica 22 luglio. Non poteva assentarsi da questo importante evento la nazionale italiana, che si presenta tutta al femminile con tre partecipanti: Elena Vallortigara e ...

Atletica - Diamond League 2018 : Libania Grenot e Marco Tamberi per testare le condizioni in ottica Europei : A Monaco (Principato di Monaco) va in scena la decima tappa di Diamond League 2018 di Atletica. Giovedì 19 luglio si svolgeranno le prove di getto del peso maschile e femminile, tutte le altre gare in calendario sono fissate nella serata di venerdì 20 luglio. L’Italia si presenta all’evento con Libania Grenot nei 400m femminili e GianMarco Tamberi nel salto in alto maschile. Nel giro di pista femminile l’obiettivo per la 35enne ...

Atletica - 10ª tappa della Diamond League : Tamberi pronto a dar battaglia : Gianmarco Tamberi e Libania Grenot si apprestano a partecipare alla decima tappa della Iaaf Diamond League Gianmarco Tamberi e Libania Grenot sono gli azzurri attesi a Montecarlo nella decima tappa della Iaaf Diamond League, venerdì 20 luglio allo stadio Louis II, cuore del Principato di Monaco. Il campione europeo di salto in alto torna sulla pedana che due anni fa, il 15 luglio del 2016, lo portò nel giro di pochi minuti dalla gioia per ...

Atletica – IAAF Diamond League : Tamberi e Grenot a Montecarlo : Atletica: Tamberi e Grenot campioni d’Europa a Montecarlo Gianmarco Tamberi e Libania Grenot sono gli azzurri attesi a Montecarlo nella decima tappa della IAAF Diamond League, venerdì 20 luglio allo stadio Louis II, cuore del Principato di Monaco. Il campione europeo di salto in alto torna sulla pedana che due anni fa, il 15 luglio del 2016, lo portò nel giro di pochi minuti dalla gioia per il record italiano di 2,39 ...

Atletica – IAAF Diamond League : a Rabat Coleman super nei 100 - Lasitskene ko : IAAF Diamond League a Rabat: 100 a Coleman in Marocco, Lasitskene sconfitta Risultati al top e grandi sorprese nella nona tappa della IAAF Diamond League a Rabat, in Marocco. Nei 5000 femminili la keniana Hellen Obiri si impone con la migliore prestazione mondiale stagionale sulla distanza in 14:21.75 ma alle sue spalle viene battuto il record europeo ad opera di Sifan Hassan, olandese di origine etiope, con 14:22.34 per superare un ...

Atletica - Diamond League 2018 : Lasitskene perde a Rabat! Obiri nella storia - Coleman batte Baker sui 100 - mondiali stagionali di lusso : A Rabat (Marocco) si è disputata la nona tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena in una serata andata ben oltre le aspettative. 5000 METRI (femminile) – Gara semplicemente spaziale dove la keniana Hellen Obiri corre addirittura il 13esimo tempo della storia. La Campionessa del Mondo, che vanta un personale di 14:18.37 (ottava all time), vola in 14:21.75 precedendo ...

Atletica - Diamond League Rabat 2018 : Lasitskene vuole volare - duello Kendricks-Lavillenie - Baker sfida Rodgers : La Diamond League di Atletica fa tappa a Rabat (Marocco) domani, venerdì 13 luglio. Nessun italiano in gara tra le sedici competizioni che svolgeranno all’interno dello stadio del principe Moulay Abdallah, lì dove l’anno scorso Gianmarco Tamberi ottenne un ottimo secondo posto nel salto in alto. Nell’edizione corrente invece la specialità di “Gimbo” è riservata alle donne: la russa Maryia Lasitskene, al comando ...

Atletica – Diamond League : Tamberi non brilla a Losanna - l’azzurro chiude mestamente al nono posto : Non va oltre il nono posto Gianmarco Tamberi nella prima tappa svizzera della Diamond League, la vittoria va al russo Lysenko A Losanna, nella prima tappa svizzera della Diamond League IAAF, Gianmarco Tamberi è nono nell’alto con 2,25, nella gara vinta dal russo Lysenko con 2,37 (per quest’ultimo cinque soli salti in tutta la serata!). Ancora Russia nei 110hs: Sergey Shubenkov corre in 12.95 (+0.6), secondo crono al di sotto dei 13 secondi ...