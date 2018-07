Atalanta | gol e spettacolo in amichevole contro l’Hertha

calcioweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) L'continua la preparazione in vista della prossima stagione, gol eper la squadra di Gasperinil'Hertha. Ospiti in vantaggio al 26' con Rekik, al 30' la risposta della squadra di Gasperini ed il pareggio di Barrow. Poco dopo, al 33', la rete del sorpasso, 2-1 con Mancini. Nella ripresa arriva subito il pareggio con Dilrosun, poi all'11' della ripresa Ilicic su rigore trova il 3-2 che chiude definitivamente i conti. Importanti margini di miglioramento per il club nerazzurro.