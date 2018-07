Astronomia | moduli abitativi stampati in 3D sulla luna e igloo di mattoni prodotti su

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) “Nei prossimi anni vorrei vedere il volo intercontinentale come lo conosciamo noi trasformarsi in un volo interplanetario e vedere l’uomo stabilirsi stabilmentee su Marte perché oggi possiamo farlo”, esordisce così Tommaso Ghidini, 43 anni, ingegnere a capo della divisione materiali, strutture e meccanismi dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24. La divisione, con sede in Olanda, “si occupa di tutta l’ingegneria strutturale” e di “qualificare per il volo spaziale tutte le missioni che l’agenzia spaziale correntemente sviluppa, quindi tutti i progetti di osservazione ma anche di telecomunicazione e tutti i progetti per andare nello spazio”, quindi lanciatori, stazione orbitante, missioni di esplorazione spaziale e di altri pianeti. Un esempio portato da Ghidini spiega chiaramente il compito della sua divisione. ...