“Assurdo” Chiara Ferragni e il bagnetto a Leone | ma il particolare fa infuriare 

(Di sabato 21 luglio 2018) Continua l’estate all’insegna del relax per la fashion bloggere il piccolo. L futura sposa di Fedez è all’Argentario insieme alla mamma, Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e la migliore amica per una settimana di vacanza. Una vacanza immortalata h24 sui social e proprio uno fotografia postata dalla fashion blogger sul suo account Instagram ha sollevato un vero e proprio polverone. Ma cosa è successo? È presto detto. Gli hater si sono scagliati contro il fatto che il bimbo indossasse un paio di occhiali da sole. ”Ma sono proprio necessari?”, scrive qualcuno, mentre qualcun altro si dice indignato ”Dai non si possono mettere degli occhiali del genere a un cucciolo di tre mesi”. La mamma però non replica e preferisce godersi la vacanza. Laè abituata alle critiche e non è certo la prima volta ...