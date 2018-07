Asia Argento contro Salvini | «M» E lui | «Ti offro una camomilla»

Asia Argento contro Matteo Salvini - che replica : "Hai problemi - ti offro camomilla" : Un botta e risposta al vetriolo tra due personaggi che dividono l'opinione pubblica e i social. E, non a caso, il 'fattaccio' si è consumato proprio su Twitter nelle scorse ore. Asia Argento ha commentato un tweet del ministro dell'Interno e vice Premier Matteo Salvini con un hashtag che non lascia spazio a malintesi, #Salvinimmerda. Il leader della Lega ha risposto (prima direttamente nei commenti, poi scrivendo un tweet con screenshot ...

'Salvini mer**' : e il ministro replica ad Asia Argento : 'Non sei cattiva - ma se hai problemi...' : Botta e risposta sui social tra Matteo Salvini e Asia Argento. Sul suo profilo Twitter l'attrice non ha usato mezzi termini per definire il ministro dell'Interno e quest'ultimo le ha risposto con ...

Botta e risposta tra Asia Argento e Salvini : Scontro a distanza tra Asia Argento e Matteo Salvini. Tutto inizia quando il vicepremier e ministro dell'Interno torna con un tweet sulla polemica con Roberto Saviano commentando un messaggio che l'ex ...

Asia Argento - il ricordo del fidanzato suicida Anthony Bourdain : cita l'Inferno di Dante : Asia Argento affida il ricordo del suo fidanzato, lo chef Anthony Bourdain , a Instagram postando una foto che li ritraeva insieme su una macchina a Firenze il 27 maggio 2018, dodici giorni prima del ...

Asia Argento passa agli insulti : "Matteo Salvini merd…" : L"affare a due della querelle (e della querela) tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, dopo aver visto l"intromissione, a difesa dello scrittore, di Laura Boldrini, adesso si becca pure l"intervento a gamba tesa di Asia Argento.Che, senza mezze misure, dà del pezzo di emme al ministro dell"Interno. Dove? Su Twitter. Perché? Per difendere l"autore di Gomorra e l"ex presidente della Camera. E perché alla figlia di Dario, il leader della Lega molto ...

Asia Argento ricorda Anthony Bourdain citando Dante : Un verso tratto dal Quinto canto dell’Inferno, uno dei più famosi dell’opera di Dante perché è qui che il divino poeta incontra i due amanti Paolo e Francesca sono sembrati ad Asia Argento il modo migliore per ricordare il suo Anthony Bourdain. “Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria; e ciò sa ‘l tuo dottore – scrive su Instagram – Ma s’a conoscer la prima radice del nostro ...

Asia Argento rivela su Twitter i pensieri più intimi di Anthony Bourdain : “Non ho mai saputo di questa sua ossessione” : “Non ho mai saputo di questa sua ossessione. Non me l’ha mai detto. Leggere queste cose mi spezza il cuore”. Asia Argento ha pubblicato sul suo profilo Twitter un documento inedito con gli sfoghi e i pensieri più intimi del compagno Anthony Bourdain, lo chef 61enne suicidatosi nella sua stanza d’albergo a Strasburgo, in Francia, lo scorso 8 giugno. Le riflessioni sulla vita e sulla morte raccolte dal 2000 al 2016 dal ...

Weinstein contro Asia Argento/ "L'attrice dipinta come un'ambigua traditrice" : conversazione eliminata : Weinstein contro Asia Argento: il famoso produttore, accusato di abusi sessuali e stupro, attaccaAsia Argento per il suicidio di Bourdain definendola "un'ambigua traditrice".(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:15:00 GMT)

WEINSTEIN CONTRO Asia ARGENTO/ L'attrice torna a parlare di Bourdain : "Non sapevo della sua ossessione" : WEINSTEIN CONTRO ASIA ARGENTO: il famoso produttore, accusato di abusi sessuali e stupro, rilascia la sua prima intervista attaccando ASIA ARGENTO per il suicidio di Bourdain.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:12:00 GMT)