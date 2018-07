blogo

: Ascolti tv venerdì 20 luglio 2018 - Varych4 : Ascolti tv venerdì 20 luglio 2018 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 20 luglio 2018 - antoniogenna : #IerieoggiinTV Light 14/07/2018 — Ascolti italiani di venerdì 13 luglio 2018: 2 milioni (12,09%) per la serie spagn… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Prime Time Su Rai 1 Velvet Collection ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Due casi per Helen Dorn ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Le verità nascoste, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film Ogni maledetta domenica ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best Of ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Razzi Vostri .000, %. Fratelli di Crozza - Best of Summer ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè ha ...