Argentina | al via a Buenos Aires riunione ministri Finanze del G20

Federcalcio Argentina - via Sampaoli : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' ufficiale: Jorge Sampaoli non è il più il commissario tecnico della Nazionale Argentina. Lo ha ufficializzato la Federcalcio locale , Afa, , con una nota sul proprio sito in ...

MAURIZIO COSTANZO VS BELEN RODRIGUEZ/ "Balalaika è scivolato nel gossip per via della presenza dell'Argentina" : MAURIZIO COSTANZO lancia una nuova frecciatina nei confronti di BELEN RODRIGUEZ, attribuendo anche a lei la causa del flop di Balalaika. Le sue parole. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ostaggio di Sampaoli : l’AFA costretta a pagare una cifra milionaria per mandarlo via : Il commissario tecnico dell’Argentina non ha intenzione di dimettersi, in caso fosse la Federazione a cacciarlo, dovrebbe pagare ben 20 milioni di dollari Jorge Sampaoli desidera continuare ad essere l’allenatore dell’Argentina per dare impulso ad un progetto a lungo termine nel calcio nazionale, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa del mondo di Russia 2018 che mette in discussione la sua permanenza sulla ...

Mondiali : Argentina via a uno a uno : ANSA, - ROMA, 1 LUG - La domenica triste dell'Argentina, sotto la pioggia di Mosca: musi lunghi e poche parole per la Nazionale Albiceleste, eliminata ieri da Russia 2018 a opera della Francia. Quel ...

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : Mascherano dà il via ai ritiri dalla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...

VIDEO Gol di Mercado - deviazione vincente sul tiro di Messi! Argentina 2-1 sulla Francia ai Mondiali : L’Argentina si è portata momentaneamente in vantaggio sul 2-1 contro la Francia nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018. A segnare è stato Mercado che nel cuore dell’area ha piazzato la deviazione vincente sul tiro di Leo Messi. Di seguito il VIDEO del gol di Mercardo in Francia-Argentina. Foto: Alizada Studios Shutterstock Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

Diretta/ Francia Argentina Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Francia Argentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavo di finale ai Mondiali 2018, grande sfida tra due delle nazionali favorite(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Diretta/ Nigeria Argentina Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Nigeria Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:47:00 GMT)

'Caso Argentina' ai Mondiali - Maradona : 'Via Sampaoli - non sa che fare' : Roma - 'Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere : quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco'. E' il duro sfogo di ...

Caos Argentina - l’audio inviato da Simeone contro Messi : La sconfitta 3-0 dell’Argentina contro la Croazia “è il risultato di quattro anni di anarchia della nazionale. Nessuna guida al timone, dalla federazione all’allenatore, è una barca allo sbando”. Sono le parole attribuite all’allenatore argentino dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, frutto di un messaggio vocale inviato al suo vice, German Burgos, un audio via Whatsapp diffuso dai media spagnoli e sudamericani. “La squadra sta male, ma siamo ...

Mondiali - giocatori Argentina : via Ct : 9.51 Secondo quanto riportato dai media russi, dopo la pesante sconfitta di ieri contro la Croazia, i giocatori della nazionale Argentina avrebbero chiesto di cambiare allenatore in vista della terza e ultima partita del girone contro la Nigeria. I calciatori vogliono che il Ct Sampaoli venga sostituito dal suo assistente. Secondo le voci circa l'esonero del Ct, la clamorosa sconfitta 3-0 con la Croazia potrebbe convincere la Federcalcio ...

Diretta/ Argentina Croazia (risultato live 0-0) streaming video Mediaset : formazioni ufficiali - via! : Diretta Argentina Croazia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Big match nel gruppo D ai Mondiali 2018, la Seleccion rischia l'eliminazione. Allo stadio di Nizhny Novgorod l'arbitro uzbeko Irmatov ha dato il via alle ostilità tra Argentina e Croazia che si affrontano nella seconda giornata del gruppo D dei mondiali 2018, quando sono trascorsi circa dieci minuti dal fischio d'inizio il punteggio è ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica gironi : Argentina Croazia - via al big match! Diretta gol live score : Risultati Mondiali 2018: la Classifica dei gironi C e D, la Diretta gol live score delle tre partite di giovedì 21 giugno. La Francia va agli ottavi eliminando il Perù, c'è Argentina Croazia(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:39:00 GMT)