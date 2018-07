Aprilia | Espargaro dimesso dall' ospedale

MotoGp : Aprilia - fiducia Espargarò : ANSA, - ROMA, 29 GIU - Prima giornata d'approccio per le Aprilia sul circuito di Assen. Nelle due sessioni di libere in vista del Gp d'Olanda, Aleix Espargaró ha chiuso con il 13/o tempo in 1'34.318 ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «Ci meritiamo una buona gara» : ROMA - In attesa di fare il definitivo salto di qualità il prossimo anno con l'arrivo di Andrea Iannone, l'Aprilia vorrebbe dare una svolta anche a questo 2018, finora avaro di soddisfazioni. Prima ...

MotoGp – Zarco ‘ruba’ il capotecnico ad Aleix Espargaro : l’Aprilia saluta Eschenbacher : L’Aprilia perde Eschenbacher, capitecnico di Aleix Espargaro: a beneficiarne… Johann Zarco in Ktm La MotoGp torna protagonista questa settimana, in Olanda, per il settimo appuntamento stagionale. Non solo tanto lavoro, all’interno dei team, per quanto riguarda il campionato attualmente in corso, si lavora sodo anche in ottica futura. Se ormai il mercato piloti è quasi tutto delineato, non tutto è definito per quanto riguarda ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «La mia prima gara da padre - una carica in più» : ROMA - L'Aprilia è sempre alla ricerca del risultato ad effetto, soprattutto ora che ha ufficializzato la line up del prossimo anno, con Andrea Iannone che affiancherà Aleix Espargaró. Proprio il ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «Il mio obiettivo è continuare a crescere» : TORINO - L'Aprilia vorrebbe finalmente ottenere un risultato di spicco nel gran premio di casa al Mugello. Fresco di rinnovo con la casa di Noale ci proverà sicuramente lo spagnolo Aleix Espargaró: ' ...

Moto : Aprilia sorride con Espargarò : ANSA, - ROMA, 20 MAG - Risultato positivo per Aleix Espargaro' a Le Mans con la sua Aprilia RS-GP al nono posto dopo una bella battaglia. Partito in maniera non perfetta dalla 12/a casella sullo ...

MotoGp – Aleix Espargaro rinnova con Aprilia : lo spagnolo e il team italiano insieme fino al 2020 : Tempo di rinnovi nel mondo della MotoGp: dopo Rins anche Espargaro ha prolungato il suo contratto con Aprilia fino al 2020 Giornata di importanti annunci nel mondo della MotoGp. Le trattative di mercato piloti sono uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock. Piano piano i piloti e i team prendono le loro decisioni, mettendo nero su bianco e quindi annunciando ufficialmente i contratti. Dopo il rinnovo di Alex Rins con la Suzuki, arriva da ...

