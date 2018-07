Antonella Clerici va a convivere con Vittorio Garrone

lanostratv

: Antonella Clerici si mostra così per la prima volta volta ai follower: uno scatto inedito che la conduttrice ha com… - LeTalpeNews : Antonella Clerici si mostra così per la prima volta volta ai follower: uno scatto inedito che la conduttrice ha com… - DanuMass : @antoclerici Grande Antonella Clerici...allora tanta fortuna?????? - infoitcultura : Antonella Clerici posta la foto di lei bambina: boom di like per l'effetto nostalgia -

(Di sabato 21 luglio 2018)lascia Roma e va acon il compagno Tempo di cambiamenti per. La conduttrice di Rai1 è pronta per un nuovo addio: quello alla città che l’ha ospitata per più di venti anni. La presentatrice infatti è pronta per traslocare e andare acon il compagno. Accanto al petroliere laha trovato finalmente l’amore e la serenità. A circa due anni dall’inizio della sua storia d’amore, la conduttrice di Legnano ha deciso di cambiare vita trasferendosi insieme a Maelle dal compagno. Su Instagram laha voluto commentare il cambiamento in atto nella sua vita con queste parole: “Ho vissuto 28 anni a Roma. Una città che mi ha dato moltissimo. La mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell’ultima notte da romana penso ai ...