Antinori prosciolto | no traffico ovuli

Severino Antinori prosciolto dall’accusa di traffico illecito di ovociti dal gup : Nessun traffico illecito di ovociti da parte del ginecologo Severino Antinori, che oggi è stato prosciolto a Milano dall’accusa di essere il capo di un’associazione per delinquere che aveva lo scopo di commercializzare gameti per la procreazione assistita e di cui avrebbero fatto parte anche altri coimputati, anche loro assolti. Come riporta l’Ansa il gup Alfonsa Ferraro, che ha mandato il medico a processo a novembre per altri reati ...

Nessun traffico di ovuli: prosciolto il ginecologo Severino Antinori