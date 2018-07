Ant-Man & the Wasp | la recensione del nuovo film Marvel

Savona - le anfore fatte a mano riprendono un’Antica tradizione. Affrontare la crisi con creatività : Nella provincia più depressa del nord, Savona, l’economia che resiste e lo fa grazie alle idee dei privati più che agli incentivi di Stato. È il caso della Clyver, un ditta che esporta botti in ceramica dalla Francia al Sud Africa. Appaiono all’improvviso come grosse uova fra dozzine di capannoni dismessi nel deserto industriale di Vado Ligure. Se si dovesse girare la storia della ditta occorrerebbe qualche vecchio film su Ulisse e sulle ...

Scuola : le promesse non mAntenute - il popolo web insorge : Il popolo web non le manda certo a dire. L’estate sarà di quelle bollenti e non solo da un punto di vista climatico. Tutto ciò che era stato sbandierato in campagna elettorale sul fronte scolastico sembra oggi solo un lontano e sbiadito ricordo. Si è sempre detto che nel bene o nel male i governi […] L'articolo Scuola: le promesse non mantenute, il popolo web insorge proviene da Scuolainforma.

'Ndrangheta - trovate 26mila piAnte di marijuana. Il figlio del boss Mancuso si pente : La droga aveva un valore di mercato di 20 milioni di euro. Il capo dell'organizzazione, figlio di Pantaleone, acquistava i semi online e controllava i terreni con i droni

The Walking Dead al Comic-Con 2018 - dalla new entry SamAntha Morton alla stagione di Rick e Michonne (esclusiva OM) : Il cast di The Walking Dead al Comic-Con 2018 è accolto da una Hall H pienissima. Insieme agli attori principali, anche Angela Kang, nuovo showrunner che rimpiazza Scott M. Gimple (presente anche lui al panel) e il produttore Dave Alpert. Per Andrew Lincoln si tratta della sua ultima apparizione al Comic-Con con The Walking Dead, confermando così il suo addio alla serie. Queste le sue dichiarazioni: "Questa sarà la mia ultima stagione nella ...

Ventiseimila piAnte di marijuana - scacco al clan di Vibo Valentia : il figlio del boss Mancuso si pente - 18 arresti : Operazione della polizia denominata "Giardini segreti". Lo stupefacente aveva un valore di mercato di 20 milioni

Le 5 identità di Ant-Man : Sta per tornare sul grande schermo il più piccolo dei supereroi. Ant-Man and the Wasp è già approdato al cinema negli Stati Uniti, raccogliendo ottime recensioni e una media eccellente del 87% nell’aggregatore di critiche Rotten Tomatoes. Per l’Italia bisognerà attendere sino al 14 agosto, ma abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima e possiamo assicurarvi che ci sarà da divertirsi. Tra scazzottate mini-maxi, inseguimenti in stile ...

Furti di moto a Misano Adriatico e a Riccione : smAntellata banda : E’ stata letteralmente disarticolata un’organizzazione specializzata in Furti di moto di grossa cilindrata. Quattro le persone arrestate, tutte già note

Equitazione - Salto Ostacoli. La Germania vince la Coppa delle Nazioni di Aachen - Italia soltAnto ottava : La Germania conquista Aachen. Nella Coppa delle Nazioni del “Cinque Stelle” francese, la compagine teutonica si è imposta con due manche esaltanti e appena 4 penalità sul groppone, evidenziando una superiorità davvero importante nel corso della gara. Simone Blum su DSP Alice e Brand, Laura Klaphake su Catch Me if You Can Old e Os, Maurice Tebbel su Chaccos’ Son e Westf, Marcus Ehning su Pret a Tout e Sf hanno letteralmente dominato la ...

Privilegi e protezione al «bodyguard» di Macron : ciclone in Francia Picchiò un manifestAnte : Benalla fermato dopo il video del pestaggio di maggioL’Eliseo sapeva: perché non è intervenuto prima?

Ex sportellisti Sicilia : Sindacati - disarmAnte incontro con assessore Ippolito : Palermo, 20 luglio 2018 - "È stato un incontro disarmante quello avuto ieri con l'assessore alla famiglia e al lavoro Mariella Ippolito sul futuro degli ex sportellisti, in vista dell'incontro che ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. QuAnte sorprese nelle qualificazioni : domani in campo i big : sorprese a grappoli nella giornata dedicata alle qualificazioni della quarta tappa del Campionato Italiano 2018 in programma sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia. In campo maschile escono alcune delle coppie più attese della vigilia, con qualche pronostico rispettato, mentre in campo femminile solo Orsi Toth/Piccoli si salvano dall’ecatombe di coppie della Nazionale azzurra con tre uscite eccellenti alle soglie del tabellone ...

Mangiano insalata con piAnta per i cosmetici - poi i dolori lancinAnti. Che cosa è la 'Belladonna' : Il nome è di quelli accattivanti, già perché si chiama ' Belladonna '. È una pianta che nasce spontaneamente anche nelle nostre campagne, viene usata solitamente per i prodotti delle industrie che ...