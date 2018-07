Anomalia con font e temi per Huawei P10 Lite dopo l’aggiornamento Oreo | come gestirla?

optimaitalia

: Anomalia con font e temi per #HuaweiP10Lite dopo l'aggiornamento Oreo: come gestirla? - OptiMagazine : Anomalia con font e temi per #HuaweiP10Lite dopo l'aggiornamento Oreo: come gestirla? - mar_eth1 : RT @PatriziaRametta: L'ANOMALIA:i tre governi hanno trovato un equilibrio, e se con la scelta di Palermo al vertice di Cdp DiMaio può sband… - marcocf69 : RT @PatriziaRametta: L'ANOMALIA:i tre governi hanno trovato un equilibrio, e se con la scelta di Palermo al vertice di Cdp DiMaio può sband… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Stiamo vivendo un weekend davvero ricco di novità per i possessori di unP10, considerando il fatto che in tanti stanno finalmente ricevendo l'aggiornamento del sistema operativo Android, almeno per quanto riguarda il pubblico no brand e quello che si ritrova con un modello marchiato Vodafone (qui troverete il nostro ultimo approfondimento sulla questione).la nuova ondata di rollout, sbilanciarsi sugli effetti del pacchetto software sarebbe un tantino prematuro, ma alcuni elementi li possiamo comunque mettere in evidenza.Ad esempio, parte dell'utenza si è ritrovata con uno con un tema differenteaver installato l'aggiornamento. Considerando che non tutti hanno conoscenze avanzatissime per gestire al meglio situazioni simili, proviamo a capire cosa fare per rendere nuovamente piacevole l'esperienza di utilizzo del proprioP10. Ad ...