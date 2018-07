Angurie | Coldiretti Lecce | in Salento prezzi ai minimi storici

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Annata negativa per la produzione dinelche registra un crollo del prezzo di mercato. La situazione climatica anomala, con un’estate insolitamente fredda nel nord Europa e anche nel settentrione italiano, ha determinato un calo della richiesta del frutto tipicamente collegato al caldo e alla bella stagione. Una contrazione della domanda che si sta trasformando in un crollo drammatico deidi mercato per i coltivatori del, con “svendite” del prodotto sino a 5 centesimi al chilo rispetto ai 20 centesimi degli scorsi anni. Una situazione critica per i produttori, soprattutto quelli dei comprensori di Nardò e Copertino, dove si concentra la produzione di. Sono circa 1.500 gli ettari coltivati in provincia diper una produzione totale di 100mila tonnellate di. Le varietà principali sono Esmeralda e Mini-rossa, ...