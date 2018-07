Ambiente | creare spazi verdi in città è un elisir per l’umore

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Basta la comparsa di un bel prato verde per regalare il sorriso a chi vive inin zone non edificate, infatti, riduce significativamente la depressione e migliora la salute mentale di chi vive in quella zona. A certificare il potere di prati, alberi e cespugli per l’umore degli abitanti del quartiere sono i ricercatori della Perelman School of Medicine e della School of Arts & Sciences all’Università della Pennsylvania, che insieme a colleghi di altri centri hanno firmato uno studio randomizzato e controllato su ‘Jama Network Open’. Un trial sul potere green che ha delle importanti implicazioni per gli amministratori cittadini. Per la prima volta, il team ha misurato la salute mentale dei residenti di Filadelfia, prima e dopo che alcuni lotti abbandonati nelle vicinanze fossero convertiti in. Non solo: sono stati esaminati ...