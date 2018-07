Allarme infezioni sessuali a Napoli Hiv in forte aumento fra i giovani | “Troppi rapporti

Sesso - l’Allarme : a Napoli boom di infezioni tra i giovani : infezioni sessualmente trasmissibili in aumento fra gli adolescenti a Napoli. L’allarme arriva da Fabrizio Iacono, docente di urologia e andrologo dell’Azienda universitaria Federico II di Napoli, che evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito a “un aumento esponenziale” di questi disturbi. A favorire l’abbassamento della guardia è l’asintomaticità di molte di queste infezioni, un fatto che ...

Infezioni ospedaliere : 7mila morti ogni anno - è Allarme : 03/07/2018 - 17:40 Ancora molto sottovalutate, le i nfezioni ospedaliere rappresentano la prima causa di decessi nel mondo , e in Italia fanno più vittime degli incidenti stradali. Secondo il rapporto presentato al forum nazionale promosso dal Centro Studi Mediterranea Europa a Napoli, negli ospedali si registrano ...

Salute : Allarme infezioni ospedaliere - 7mila morti l’anno : Le infezioni ospedaliere provocano più vittime degli incidenti stradali: tra le cause la decontaminazione non corretta e l’utilizzo eccessivo di antibiotici. Secondo gli esperti del settore nel corso del forum nazionale promosso dal Centro Studi Mediterranea Europa a Napoli, sono 7000 ogni anno i decessi per infezioni ospedaliere contro i 3500 avvenuti sulle strade. “Il fenomeno è estremamente preoccupante. Occorre capire quali sono ...

