Alla Valle dei Templi la rassegna teatrale Ciascuno a suo modo

Droga dal Piemonte Alla Valle : in 2 stanati dall'Arma : Cronaca. Due turisti Piemontesi, controllati dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina , sono stati sorpresi in possesso di due etti di marijuana e di un coltello. Ieri un'altra ...

Fiorentina - Della Valle : “Ronaldo farà bene Alla Serie A” : “Ronaldo farà bene al Calcio italiano, sara’ l’occasione per dare sempre più visibilità al nostro campionato, specie in paesi come l’Asia. Anche se dovremo stare attenti a non diventare troppo sparring partner”. Lo ha detto Andrea Della Valle in visita alla Fiorentina nel ritiro di Moena (Trento) da dove ripartira’ in giornata. “Noi per fortuna abbiamo bilanci sani, senza questi non si va da ...

Sand Volley 4×4 – Savallese pronta Alla 2ª tappa del Summer Tour Lega 2018 : LVST18: la 2ª tappa a Cesenatico per la 14^ Supercoppa Italiana. Il Sand Volley 4×4 del Summer Tour Lega riparte dalla Romagna, dove tutti sono a caccia della favorita Scandicci. Per Millenium ci saranno Mazzini e Angelini, l’allenatore sarà Zanelli Il Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 ritorna dopo qualche giorno di riposo per riempire nuovamente il weekend con il Volley su sabbia 4×4 di alto livello: in palio la 14ª ...

DAlla Valle Roveto su tra borghi - abbazie e ruscelli : Radure sui monti Dopo la degustazione tra gli spettacoli naturali offerti dal massiccio dei monti Ernici si prosegue in direzione sud e dopo pochi chilometri ci ritroveremo a Balsorano, l'ultimo ...

DAlla Valle Roveto su su tra borghi - abbazie e ruscelli : Radure sui monti Dopo la degustazione tra gli spettacoli naturali offerti dal massiccio dei monti Ernici si prosegue in direzione sud e dopo pochi chilometri ci ritroveremo a Balsorano, l'ultimo ...

Piemonte : Alla scoperta della civiltà alpina nel Polo museale UniversiCà di Druogno in Valle Vigezzo : Entrare in un’antica osteria montana, fermarsi in una stazione virtuale della ferrovia Vigezzina, scoprire la giornata dei boscaioli, camminare su un ruscello interattivo in mezzo ai canti delle lavandaie. Sono alcune delle esperienze multimediali che il Polo museale UniversiCà di Druogno (Vb) in Valle Vigezzo propone ai visitatori. Dal 7 luglio fino al 2 settembre 2018, sarà possibile visitare questo grande museo dedicato alla civiltà alpina e ...

Volley – Ancora una conferma per la A1 di Millenium : Alkim rimane Alla Savallese : Alkim sarà Ancora con Millenium Savallese nella nuova avventura nella massima categoria L’azienda di Sergnano (CR), già molto attiva nel supportare lo sport, conferma il sostegno alla causa delle Leonesse bianco-nere. L’Alikm si occupa della commercializzazione e consegna di prodotti infiammabili petrolchimici. Ingranditasi nel corso degli anni si sviluppa ora su un’area di 48.000 m quadri ed è dotata di un moderno parco ...

Chiude Mosaicoon : addio Alla Silicon Valley siciliana : Si è chiuso il sogno della startup tutta siciliana Mosaicoon. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessa Mosaicoon a raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una ...

PAllavolo - lo sponsor Autovalle rinnova con la Volley Millenium Brescia : due regali in arrivo per le leonesse : Autovalle rinnova come premium sponsor Millenium, in arrivo due furgoni per le leonesse Autovalle nasce a Prevalle in provincia di Brescia nel 1999 dalla fusione di importanti realtà nel settore dell’automobile. L’azienda, progettata per soddisfare ogni esigenza di scelta e servizio è un punto di riferimento per la vendita e l’assistenza di vetture del marchio Volkswagen nella provincia di Brescia. Nell’aprile del 2015 Autovalle ha ...

Allarme infezioni ospedaliere in Italia : 7mila morti l’anno/ Il record negativo va Alla Valle d'Aosta : allarme infezioni ospedaliere in Italia: 7mila morti all’anno, il doppio di quelli registrati per incidenti stradali. Annunciate soluzioni tecnologiche(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:01:00 GMT)

DAlla Silicon Valley all'Italia - i nuovi angel investors : Roma, , askanews, - Il più importante è stato Mike Markkula, che dopo essersi licenziato dall'Intel nel 1977 impegnò i propri risparmi nella neonata Apple. "Parliamo degli angel investors". Il modo di ...

Piano di lotta Alla Varroa 2018 in Valle d’Aosta : L’Assessorato dell’Agricoltura e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta, di concerto con l’Assessorato della Sanità, salute, politiche sociali e formazione

Basket – Qualificazioni FIBA WC 2019 - l’Italia si prepara Alla sfida contro l’Olanda : out Della Valle : Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo, out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo A poche ore dalla sfida ai Paesi Bassi, in programma domenica alle ore 18.00 alla Martini Plaza di Groningen, gli Azzurri sono sereni e concentrati. Dopo l’allenamento serale Meo ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo: out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, ...

Orso - Allarme nella valle del Chiese : DAllapiccola incontra i sindaci : Preoccupazioni dei cittadini della valle del Chiese riguardo all’Orso sono emerse oggi in occasione dell’incontro a carattere istituzionale che l’assessore Michele Dallapiccola ha avuto con gli amministratori della valle e con alcuni rappresentanti delle imprese agricole e turistiche della zona. I sindaci si sono confrontati con Dallapiccola e con i funzionari del Servizio Foreste e fauna manifestando il “grande disagio ...