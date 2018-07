Al via alla scuola estiva di alta formazione di astronomia di Stilo | RC

Pavia - il nubifragio allaga il rifugio dei cani dell'Enpa : "Abbiamo bisogno di tutto: teli, cibo e tanto tanto sole": è l'appello lanciato sui social dall'Enpa di Voghera (nel Pavese) dopo che il maltempo abbattutosi su gran parte della Lombardia nelle ultime ore ha provocato l'allagamento del rifugio cittadino. Le foto pubblicate su...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY qualifiche live : via alla FP3! (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Germania 2018 Hockenheim: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista tedesca (oggi sabato 21 luglio)(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:31:00 GMT)

Rivolta - spaccata alla Addatel ma i ladri portano via cellulari finti : Una banda ha colpito stanotte al negozio di telefonia sfondando la vetrata con un furgone rubato a Melzo. Un furgone sfonda la vetrata di Addatel Ieri, poco dopo la mezzanotte, spaccata al negozio di ...

Multe e atti giudiziari - a consegnarli ora non sarà più solo Poste Italiane : via libera alla liberalizzazione : Non sarà più solo Poste Italiane a recapitare a casa ai cittadini Multe e atti giudiziari. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato il decreto ministeriale che definisce le nuove procedure per il rilascio delle licenze speciali previste dal codice della strada. “Con questo provvedimento – spiega il titolare del Mise- si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori ...

Al via la campagna per i nuovi abbonamenti alla stagione 2018/2019 del centro eventi Il Maggiore : I singoli b iglietti saranno invece in vendita dal 27 agosto 2018 , mentre l'abbonamento Libero a cinque spettacoli , 2+ 2 +1 , dal 9 settembre. Cordiali saluti Il Maggiore - www.ilMaggioreverbania.

PAOLO FOX OROSCOPO/ Oggi 20 luglio 2018 : Toro occhio alla stanchezza e via ai sentimenti : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 20 luglio 2018. Previsioni segno per segno: Sagittario, fine settimana in crescendo. Campanello d'allarme stanchezza per il Toro(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Roberto Saviano risponde alla querela di Salvini : 'Aiutatemi in questa battaglia' : Continua lo scontro social tra Roberto Saviano e il ministro dell'interno Matteo Salvini [VIDEO]. Al centro della discussione c'è sempre la Politica migratoria del governo italiano e le decisioni del leader della Lega che allo scrittore proprio non vanno giù. Quest'oggi Salvini ha deciso di presentare in via ufficiale la querela, più volte annunciata sui social, contro lo scrittore del bestseller Gomorra. Per farlo, Salvini ha utilizzato la ...

Saviano denunciato da Salvini - "leso mio ministero"/ Video - dalla scorta alla mafia : le tappe dello scontro : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Alla fine Salvini ha querelato Saviano. Che replica : "Non ho paura" : Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Secondo quanto riporta l’Huffington Post la denuncia "è stata depositata nella giornata di oggi anche se nel foglio di presentazione della questura di Roma è scritta la data del 20 luglio”, quindi domani. Salvini, secondo quanto riporta il sito, nella querela avrebbe fatto riferimento alle “affermazioni dello scrittore, in una serie di post ...

Alla fine Salvini ha querelato Saviano - su carta intestata del Viminale - : ... in una serie di post, allegati, e dichiarazioni che, secondo Salvini, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica'. Quindi le frasi con cui Saviano si è rivolto a Salvini ...

Olimpiadi Torino 2026 - c'è il via libera del Comune alla candidatura - : Il Consiglio comunale approva la delibera con 22 voti a favore, 8 astenuti e un contrario. La sindaca Appendino: "La maggioranza c'è. Credo nel lavoro fatto, non abbiamo paura di candidarci"

Alessandro Haber in scena alla Versiliana con "via da questa Italia' : ... di paure dei tanti migranti italiani che raccontavano, spesso in una lingua sporcata dai dialetti e dalla non scolarizzazione, la loro traversata verso un mondo nuovo. Sono le lettere e poesie dell'...

Terremoto Centro Italia : via libera al decreto alla Camera - 398 sì : La Camera ha approvato con 398 sì, 98 astensioni e nessun voto contrario, il ddl di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, (n. 55), contenente misure a favore dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dalle scosse di Terremoto in Centro Italia. Il via libera del Parlamento è definitivo, non avendo Montecitorio modificato il testo approvato pochi giorni fa dal Senato. Il commissario alla ricostruzione ...