Agroalimentare | Coldiretti | “Bene Di Maio | fuorilegge 1 prodotto su 5”

Brexit - Coldiretti : “Senza accordo addio a 3.3 miliardi dell’export Agroalimentare” : Senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito alla comunicazione della Commissione Ue che chiede ai governi di prepararsi a tutti gli scenari, mentre il Fondo Monetario Internazionale (FmI) avverte che dall’uscita della Gran Bretagna non ci saranno vincitori. Una eventualità dannosa – sottolinea la Coldiretti ...

CUNEO/ Coldiretti : "Con il No al Ceta difendiamo il nostro patrimonio Agroalimentare" : Con la bocciatura del Ceta, il Governo intende difendere gli interessi e l'economia del Paese. Per tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'...

Firmato accordo Carabinieri-Coldiretti a tutela della filiera Agroalimentare e dell’ambiente : Firmato un accordo fra l’Arma dei Carabinieri e la Coldiretti per lottare contro contraffazione e frodi alimentari e promuovere la tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato, le attività di ricerca in campo agricolo e l’educazione ambientale. Questa mattina, presso l’Abbazia di Vallombrosa a Reggello in provincia di Firenze, in occasione delle celebrazioni in onore del patrono dei forestali italiani San Giovanni Gualberto, il ...

