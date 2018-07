Agguato di ‘ndrangheta a Reggio Calabria  Colpito anche un bambino di 10 anni

Bimbo di 10 anni grave dopo Agguato ‘ndrangheta/ Ultime notizie : raggiunto da un colpo all’addome : Bimbo di 10 anni grave dopo agguato ‘ndrangheta. Ultime notizie: raggiunto da un colpo all’addome mentre era in compagnia dell'obiettivo dei killer(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:01:00 GMT)

‘ndrangheta : ucciso in Agguato esponente cosca - grave bambino : ‘ndrangheta: ucciso in agguato esponente cosca, grave bambino ‘ndrangheta: ucciso in agguato esponente cosca, grave bambino Continua a leggere L'articolo ‘ndrangheta: ucciso in agguato esponente cosca, grave bambino proviene da NewsGo.

Reggio Calabria - Agguato di ‘Ndrangheta : ucciso un pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un bambino di 10 anni, di nazionalità bulgara, è rimasto gravemente ferito durante un agguato di 'Ndrangheta nella zona di Reggio Calabria. Si trovava insieme Giuseppe Fabio Gioffrè, presunto capo dell'omonima cosca e bersaglio degli spari. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

‘Ndrangheta - Agguato a Seminara : ucciso pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, presunto esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, è stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località “Venere” di Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Nell’agguato é rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara di 10 anni che si trovava insieme a Gioffrè e che è stato ricoverato con prognosi riservata negli “Ospedali ...

L’ombra della ‘ndrangheta anche in Canada - coppia uccisa in un Agguato a Toronto : Le due vittime sono un 33enne di origini italiane e la sua ragazza, freddati in strada nella loro auto in un quartiere residenziale in quello che appare come un vero e proprio agguato criminale. Gli inquirenti locali sospettano che il duplice assassinio sia riconducibile a una faida di ‘ndrangheta che ormai da tempo imperversa in zona.Continua a leggere