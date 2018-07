Agguato a Seminara Ucciso Giuseppe Fabio Gioffre’ | ferito bimbo di 10 anni

‘Ndrangheta - Agguato a Seminara : ucciso pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, presunto esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, è stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località “Venere” di Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Nell’agguato é rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara di 10 anni che si trovava insieme a Gioffrè e che è stato ricoverato con prognosi riservata negli “Ospedali ...