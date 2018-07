Aeronautica | Cordoglio per la morte dell’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri e

Aeronautica : Cordoglio per la morte dell’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri : Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Enzo Vecciarelli, a nome degli uomini e delle donne dell’Aeronautica Militare e suo personale, esprime sentite condoglianze e profonda vicinanza ai familiari dell’Appuntato Scelto Q.S. Antonino Modica e a tutta l’Arma dei Carabinieri, per il tragico incidente occorso ieri durante l’adempimento del proprio dovere. L'articolo Aeronautica: Cordoglio per la morte ...