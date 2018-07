Addis Abeba 1937 | ventimila vittime degli italiani brava gente 

Quando l'accoglienza diventa un "corridoio umanitario" : arriveranno da Addis Abeba all'Aeroporto di Elmas due giovani rifugiati eritrei : Accoglienza calorosa per due giovani migranti provenienti dall'Etiopia nell'ambito del Progetto Protetto. Rifugiato a casa mia-Corridoi Umanitari, a cui la Diocesi di Cagliari - unica in Sardegna - ...

Etiopia : attentato Addis Abeba - 83 feriti : ANSA, - ROMA, 23 GIU - Ottantatre persone sono rimaste ferite nell' attentato di questa mattina ad Addis Abeba al termine di un comizio del neopremier Abiy Ahmed: lo ha reso noto in un tweet il capo di ...

Almeno una persona è morta ad Addis Abeba nell’attacco durante il discorso del primo ministro Abiy Ahmed : Almeno una persona è morta nell’esplosione di una granata durante il discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba, sabato mattina. La notizia è stata confermata dal ministro della Sanità Amir Aman. Abiy Ahmed, invece, è stato allontanato The post Almeno una persona è morta ad Addis Abeba nell’attacco durante il discorso del primo ministro Abiy Ahmed appeared first on Il Post.